The Protégé, cast e trama del film stasera in tv

La pellicola, diretta da Martin Campbell e approdata al cinema nel 2021, va in onda su Italia 1 martedì 30 settembre. Al centro della trama troviamo Anna, killer interpretata da Maggie Q, allevata da Moody (Samuel L. Jackson) e in cerca di vendetta
La pellicola, diretta da Martin Campbell e approdata al cinema nel 2021, va in onda su Italia 1 martedì 30 settembre. Al centro della trama troviamo Anna, killer interpretata da Maggie Q, allevata da Moody (Samuel L. Jackson) e in cerca di vendetta
La pellicola, diretta da Martin Campbell e approdata al cinema nel 2021, va in onda su Italia 1...
L'ultimo dei grandi cartellonisti del cinema è morto a Treviso: avrebbe compiuto 90 anni il...
Va in onda su Rai 1, martedì 30 settembre, il film di Matteo Garrone candidato all'Oscar per il...
Anthony Vaccarello strega Parigi con le sue donne, simbolo di vigore, romanticisimo e di...
Quella appena partita sarà una nuova stagione entusiasmante anche per le serie in arrivo su Sky e...
La band simbolo del britpop riporta in vita il loro storico live di Wembley un quarto di secolo...
Arriva in Italia la serie che aggiorna il mito del terrificante clown nato dalla penna di Stephen...
L'autrice di Harry Potter ha nuovamente attaccato l’attrice, che secondo lei esprime da una...