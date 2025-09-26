Il padre dell'anno, tutto sul film con Michael Keaton e Mila Kunis

La regista del film Il padre dell’anno, Hallie Meyers-Shyer, non nasconde la sua eredità artistica: figlia di Charles Shyer e Nancy Meyers, registi e sceneggiatori che hanno lasciato un segno indelebile nella commedia americana, la cineasta rielabora in chiave personale il patrimonio creativo della famiglia. I genitori hanno firmato successi come Baby Boom e la saga anni Novanta di Il padre della sposa, mentre Nancy Meyers ha conquistato il pubblico con titoli diventati veri e propri cult, tra cui What Women Want, Tutto può succedere, L’amore non va in vacanza ed È complicato.

La regista, già autrice di 40 sono i nuovi 20, dimostra di aver appreso la lezione dei genitori nel bilanciare leggerezza e malinconia. Il padre dell’anno si muove infatti tra comicità e pathos, evocando quello stesso equilibrio che caratterizzava Amanda in L’amore non va in vacanza.