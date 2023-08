10/10 ©Getty

Gli Imagine Dragons sono tra le band più apprezzate al mondo e il loro successo in Italia è enorme. Hanno venduto 46 milioni di album in tutto il mondo, conquistando 4 dischi di Platino per gli album e più di 30 con i loro singoli. La band, composta da Dan Reynolds, Wayne Sermon, Ben McKee e Daniel Platzman, è conosciuta soprattutto per brani come Believer, Thunder, Whatever It Takes ed Enemy. Nella foto, un momento del concerto

Imagine Dragons, il nuovo singolo è Crushed