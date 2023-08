La scaletta del concerto degli Imagine Dragons al Circo Massimo

È tutto pronto a Roma per l’unica tappa italiana del Mercury World Tour degli Imagine Dragons. La band statunitense vincitrice di un Grammy Award salirà sul palco del Circo Massimo a partire dalle 21:15 del 5 agosto, con l’apertura dei cancelli prevista alle 14:15. Biglietti completamenti sold out per un pubblico atteso di 70 mila persone. Il live degli Imagine Dragons sarà preceduto dagli AJR, che apriranno la serata alle 19:30.

Gli Imagine Dragons sono tra le band più apprezzate al mondo e il loro successo in Italia è enorme. Hanno venduto 46 milioni di album in tutto il mondo, conquistando 4 dischi di Platino per gli album e più di 30 con i loro singoli. La band, composta da Dan Reynolds, Wayne Sermon, Ben McKee e Daniel Platzman, porterà a Roma tutta l’energia del suo pop rock, dando grande spazio in scaletta ai brani degli ultimi due album ma senza trascurare i loro grandi successi come Believer, Thunder, Whatever It Takes ed Enemy. Ecco la possibile scaletta basata sui live più recenti della band.