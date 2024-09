Imagine Dragons in concerto, due date in Italia per il tour 2025

Gli utenti My Live Nation potranno accedere alla vendita dei biglietti il 12 settembre, mentre tutti gli altri dovranno attendere il giorno successivo.

All'inizio dell'estate, la band ha presentato il suo attesissimo sesto album , Loom, riscuotendo un grande successo. L'album rappresenta l'apice del suo viaggio artistico e segna, secondo i critici, il miglior lavoro mai realizzato in carriera. Loom, prodotto interamente dagli Imagine Dragons con il duo Mattman & Robin , segna l'equilibrio perfetto tra i suoni classici che li hanno resi famosi e la freschezza data dell'euforia di un nuovo disco.

Gli Imagine Dragons tornano in Italia .

Dan Reynolds su Loom

"Ogni album per me è un riflesso della mia vita, qualunque periodo io stia affrontando", ha raccontato a Forbes Dan Reynolds, parlando dell'uscita di Loom.

"Ci sono giorni in cui mi sento nostalgico o triste o felice o arrabbiato. Penso che le canzoni riflettano questo. Loom è un album che racconta le relazioni: la loro fine, il loro inizio, lo svolgimento", ha continuato. "Ecco perché abbiamo scelto il titolo Loom (in italiano, "incombere"): se qualcosa incombe, non è necessariamente qualcosa di negativo, potrebbe anche essere una cosa positiva". Un'incertezza, questa, che si riflette nella copertina del disco, che potrebbe essere un'alba o un tramonto, un inizio oppure una fine.