Sara – La donna nell’ombra, la serie dai libri di Maurizio De Giovanni

La protagonista della serie tv Sara – La donna nell’ombra è il personaggio messo a titolo: Sara, interpretata da Teresa Saponangelo, è un’ex agente dei servizi segreti italiani ritiratasi dalla scena pubblica e rifugiatasi in una vita solitaria. Quando il suo unico figlio muore in circostanze oscure, Sara è costretta a rimettersi in gioco e a contattare Teresa, vecchia collega e amica, chiedendole un favore. L’inchiesta la riporta dritta nel mondo da cui si era allontanata, dove la sua reputazione la precede: “la donna invisibile”, così la chiamavano, per l’abilità di muoversi senza lasciare traccia.

Scavando nel passato del figlio, che non ha avuto modo di accompagnare nella crescita a causa di scelte fatte molti anni prima, Sara si confronta non solo con il dolore, ma anche con pericoli inattesi. In questo viaggio investigativo, personale e doloroso, la sua figura emerge come quella di una donna che riesce ancora a fare giustizia, anche a costo di affrontare se stessa.