Joker 2 non conquista il pubblico. Anticipato streaming al 29 ottobre

Joker: Folie à Deux non ha funzionaro al botteghino. Come riporta Variety, a due settimane dall’uscita il musical con Joaquin Phoenix e Lady Gaga ha incassato soltanto 51.5 milioni di dollari a livello nazionale e 165 milioni di dollari a livello globale. Il primo Joker, invece, aveva invece guadagnato rispettivamente 96.2 milioni di dollari e 248.4 milioni di dollari ad appena tre giorni dall’uscita. Il sequel rischia di non avvicinarsi neppure lontanamente a quelle cifre, neppure alla fine delle proiezioni in sala, con le stime delle vendite dei biglietti che si aggirano intorno ai 65 milioni di dollari negli Stati Uniti e tra i 210 e i 215 milioni di dollari nel resto del mondo. Il disastro sarebbe irreparabile, perché i costi della produzione e della promozione di Joker: Folie à Deux sono stati rispettivamente di 200 milioni di dollari e 100 milioni di dollari. Per pareggiare i costi, il film dovrebbe incassare 450 milioni di dollari, ma il risultato sembra lontano. Warner Bros. ha però possibilità di recuperare una parte dell’investimento grazie all’uscita anticipata sulle piattaforme di streaming, attesa il 29 ottobre. "Qualsiasi stima suggerita da "addetti ai lavori" anonimi o "dirigenti rivali" è grossolanamente sbagliata e continua una tendenza in cui le voci vengono riportate come fatti", ha dichiarato in un comunicato un portavoce di Warner Bros. “Il film continua ad essere distribuito nelle sale cinematografiche, inclusa l’uscita di questa settimana in Cina, e continuerà a guadagnare entrate durante la sua visione a casa e le corse accessorie”.