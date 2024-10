Joker Folie à Deux, Francis Ford Coppola elogia il film di Phillips

Il film ha diviso la critica e il pubblico, toccando punteggi di rating molto bassi, ma è anche piaciuto a diversi addetti ai lavori. Tra questi spicca, ultimo in ordine di tempo, quello di Francis Ford Coppola, che su Instagram ha pubblicato un post in omaggio al lavoro del collega Todd Phillips. “I suoi film mi stupiscono sempre – ha scritto il regista – e mi piacciono in ogni aspetto. Fin dal meraviglioso Una notte da leoni, è sempre stato un passo avanti rispetto al pubblico, senza mai fare quello che gli altri si sarebbero aspettati. Congratulazioni a Joker Folie à Deux!”. Il regista de Il Padrino e Apocalypse Now ha poi aggiunto: “Sono anche onorato che il direttore della fotografia del film, Lawrence Sher, abbia rivelato che il film è visivamente ispirato a Un sogno lungo un giorno”.

Anche Megalopolis arranca

Coppola condivide con Phillips la passione per il cinema, lo sguardo autoriale, l’estrema libertà artistica e il coraggio nel proporre la propria visione, ma anche il momento non particolarmente positivo. Il suo Megalopolis, infatti, fatica non poco al botteghino dopo aver ricevuto recensioni contrastanti ma complessivamente negative. Il debutto in sala ha fatto segnare 4 milioni di dollari di incasso in confronto a un budget di 120 milioni interamente pagato dallo stesso Coppola, utilizzando anche una parte dei suoi risparmi personali. Il film ha avuto anche difficoltà a trovare un distributore prima che Lionsgate si facesse avanti per portarlo nelle sale americane. In Italia il film è distribuito da Eagle Pictures e uscirà mercoledì 16 ottobre.