Quentin Tarantino non girerà più The Movie Critic, che sarebbe stato il suo decimo e ultimo film. Come riportato da Deadline il 17 aprile, fonti vicine al regista hanno confermato che ha “semplicemente cambiato idea” e che lavorerà direttamente su un nuovo progetto “per capire quale sarà il film finale”. Brad Pitt sarebbe stato il protagonista della pellicola, per una terza collaborazione con Tarantino dopo Bastardi senza gloria e C’era una volta a...Hollywood. Il regista avrebbe ambientato il film in California nel 1977 e avrebbe raccontato la storia di un “ragazzo che è realmente esistito ma che non è mai diventato davvero famoso, e che scriveva recensioni su un giornale porno”. L’ispirazione era arrivata dal lavoro che Tarantino aveva svolto durante l'adolescenza, caricare riviste porno in un distributore automatico. “Tutto il resto era troppo squallido per essere letto, ma poi c’era questa rivista porno che aveva una pagina dedicata ai film davvero interessante”, aveva raccontato il regista a Deadline nel 2023. “Penso che fosse davvero un buon critico. Era cinico come non mai”.