La figlia di Bruce Lee torna ad attaccare Quentin Tarantino

Shannon Lee aveva già espresso critiche sulla rappresentazione di Bruce Lee nella pellicola del cineasta pulp, il che ha scatenato una discussione tra lei e Tarantino, portata avanti in molte interviste da entrambi. "È interessante. In realtà non lo so", ha detto Shannon riguardo alle ragioni dietro la controversa rappresentazione di Bruce Lee da parte del regista de Le iene e Pulp Fiction. "Non ho mai incontrato Tarantino. Non so quali siano le sue questioni con mio padre. Chiaramente, lui pensa che mio padre sia figo, perché ha preso ispirazione da lui in molti modi. Ma allo stesso tempo, penso che gli abbiano raccontato molte storie da persone che hanno incontrato mio padre e hanno avuto una reazione negativa”, ha spiegato Shannon Lee ai microfoni del Telegraph.

Shannon Lee, figlia del celebre Bruce, di recente ha dichiarato al quotidiano The Telegraph di non capire ancora perché Quentin Tarantino abbia deciso di ritrarre suo padre come “un idiota" nel suo film del 2019 C'era una volta a... Hollywood.

Nel film C'era una volta a... Hollywood, c'è una scena in cui il personaggio della controfigura di Brad Pitt, Cliff Booth, sfida Bruce Lee (interpretato per l'occasione da Mike Moh) a una lotta sul set de Il Calabrone Verde. Bruce appare presuntuoso nel film e la lotta include un momento in cui Cliff lo butta contro una macchina. Shannon Lee aveva originariamente condannato Tarantino per aver rappresentato suo padre come un "idiota arrogante pieno di aria fritta", ma Tarantino ha difeso la rappresentazione perché la sua era una storia di finzione e "Bruce Lee era un tipo abbastanza arrogante", aveva detto in base alla sua ricerca, come ha scritto nei giorni scorsi Zack Sharf sul magazine americano Variety. Shannon aveva dichiarato al South China Morning Post quanto segue: "È un peccato perché il film di Tarantino ha avviato questa narrazione e alcune persone stanno dicendo: 'Oh, Bruce Lee era un idiota’. Guarda, tutti possono essere idioti a volte. Posso essere arrogante e arrabbiata nella mia vita, è qualcosa che direi di essere in generale? No, mio padre non era in generale così. Era estremamente appassionato e determinato”.

Shannon Lee ha parlato con Variety dicendo: "Potrebbe smetterla di parlarne. Sarebbe davvero bello. O potrebbe scusarsi o dire: 'In realtà non so com'era Bruce Lee. L'ho scritto solo per il mio film. Ma non dovrebbe essere considerato come lui era davvero'".

In questo periodo la figlia di Lee sta tenendo molte interviste - in cui inevitabilmente le viene chiesto della questione in sospeso con Tarantino - perché sta promuovendo il suo nuovo libro fotografico, intitolato In My Own Process, che è una raccolta di lettere, poesie e foto di famiglia di Bruce Lee. L’acclamato regista premio Oscar Ang Lee e tanti altri nomi noti dello spettacolo hanno scritto riflessioni su Bruce Lee per il libro, che sarà pubblicato nell'aprile 2024.