È stato rilasciato il trailer di One Night in Miami, esordio alla regia di Regina King. Il film approderà in streaming a partire dal 15 gennaio (su Prime Video). L’opera si basa sull’omonima piece teatrale di Kemp Powers, che ne è anche lo sceneggiatore

Regina King alla regia approfondimento One Night in Miami: un tornado al posto giusto nel momento giusto La pellicola racconta quanto accaduto in una notte del 1964 portando sullo schermo l’amicizia esistente tra Muhammad Ali (Eli Goree), Jim Brown (Aldis Hodge), Sam Cooke (Leslie Odom, Jr.) e Malcolm X (Kingsley Ben-Adir). Il gruppo si incontra dopo che il pugile ha battuto Sonny Liston e si confrontano sui problemi sociali e personali che affrontano ogni giorno. Ricordiamo che il film è stato presentato in anteprima fuori concorso alla 77ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. One Night in Miami è stato il primo film nella storia diretto da una regista afroamericana ad essere presentato alla Mostra.

In un’incredibile notte del 1964, quattro icone di sport, musica e attivismo si sono riunite per celebrare uno dei più grandi sconvolgimenti nella storia della boxe. Quando il perdente Cassius Clay, che presto si chiamerà Muhammad Ali, (Eli Goree), sconfigge il campione dei pesi massimi Sonny Liston alla Miami Convention Hall, Clay commemorò l’evento con tre dei suoi amici: Malcolm X (Kingsley Ben-Adir), Sam Cooke (Leslie Odom Jr.) e Jim Brown (Aldis Hodge). “One Night In Miami” è un racconto di fantasia ispirato alla notte storica trascorsa insieme da queste quattro formidabili figure. Esamina le lotte che questi uomini hanno affrontato e il ruolo vitale che ciascuno di loro ha svolto nel movimento per i diritti civili e nello sconvolgimento culturale degli anni ’60. Dopo più di 40 anni, le loro conversazioni sull’ingiustizia razziale, la religione e la responsabilità personale risuonano ancora.

