Oscar 2021, le premiazioni saranno live: il protocollo dell'Academy

Lo ha confermato ai diretti interessati la stessa Academy of Motion Picture Arts and Sciences, con una lettera inviata a tutti i partecipanti dalla cerimonia il cui contenuto è stato rivelato in esclusiva da Variety. La definizione di “lavoratori essenziali” è la chiave che consente loro di essere presenti fisicamente a Los Angeles, visto che la cerimonia degli Oscar è assimilabile alla lavorazione di un film o di un programma televisivo che ha bisogno dei suoi partecipanti per andare in scena. Un invito che comunque non li solleva dal sistema di restrizioni previste per contenere la pandemia, a cominciare dal periodo di quarantena che dovrà iniziare almeno otto giorni prima la cerimonia (dunque dal 17 aprile) se provengono da oltreoceano e da Paesi ad alto rischio, o cinque giorni prima (dal 20 aprile) se provengono dagli Stati Uniti o da altri Paesi a basso rischio. Nella settimana precedente, inoltre, dovranno sottoporsi ad almeno tre test molecolari.

In corsa per i premi più prestigiosi del cinema mondiale ci saranno anche due italiani: Laura Pausini in gara nella categoria Miglior Canzone (Io sì/Seen, colonna sonora di La vita davanti a sé) e Massimo Cantini Parrini in gara per i Migliori Costumi per Pinocchio di Matteo Garrone, in corsa anche per il Miglior Trucco (con il britannico Mark Coulier).