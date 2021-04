Minari, il sogno americano di un coreano alla conquista dell'Oscar

Una famiglia coreana che cerca integrazione sul suolo americano, inseguendo un sogno. Minari è un film all'apparenza semplice, che a ben guardare nasconde molto di più Condividi:

Candidato a miglior film, miglior regista (Lee Isaac Chung), miglior attore protagonista (Steven Yeun), miglior attrice non protagonista (Yoon Yeo-jeong), miglior sceneggiatura originale, miglior colonna sonora. Si presenta così, Minari, alla Notte degli Oscar 2021 (in onda in diretta domenica 25 aprile su Sky, sul canale dedicato Sky Cinema Oscar®, canale 303), forte di 6 nomination, dopo aver conquistato il Golden Globe al miglior film straniero e il Gran Premio della Giuria al Sundance Film Festival.

Minari rappresentazione del sogno americano Minari come rappresentazione del sogno americano: tutti possono realizzare i propri desideri, nonostante qualche grossolano errore. Proprio come accade alla famiglia coreana protagonista della storia, che attraverso il lavoro cerca riscatto e accettazione, attraversando una profonda crisi e la conseguente trasformazione. Jacob Yi e Monica, i genitori, di professione selezionatori di pulcini, coloro cioè che distinguono i maschi dalle femmine, dopo aver lavorato il California e a Seattle, si trasferiscono nel rurale Arkansas degli anni ‘80. L’intento del capofamiglia è provare a mettere in piedi una fattoria, coltivare ortaggi coreani e venderli ai tantissimi immigrati che ogni anno arrivano dal suo Paese d’origine. Tutto anche a costo di andare contro il parere di sua moglie – che non nutre molta fiducia nelle possibilità di Jacob di riuscire - e le difficoltà che si trova ad affrontare. Ad aiutarlo c'è Will Patton, che qui incarna un veterano di guerra, gran lavoratore, che nel tempo libero abbraccia e trascina per le campagne una pesante croce di legno, cercando così una possibile espiazione dei suoi peccati. A completare il nucleo famigliare ci sono il piccolo David, bambino vivace e poco sensibile alle regole; la pacata sorella Anne e la loro volitiva nonna, che arriva direttamente dalla Corea per dare una mano.

In Minari è forte l'elemento autobiografico Nella vicenda che il regista racconta, della quale è anche sceneggiatore, forte è l’elemento autobiografico: anche lui proviene da una famiglia di immigrati, anche lui è cresciuto in Arkansas. Minari è una saga famigliare tutt’altro che semplice, nonostante le apparenze. Jacob e i suoi devono decidere chi essere, come integrarsi, come accettare e farsi accettare dalla comunità nella quale si sono innestati. Se David dice alla nonna che “puzza di Corea”, la nonna non esita a definire “stupidi”, gli americani che non conoscono la pianta aromatica del Minari, molto utilizzata nella cucina coreana, che lei vuole far crescere nella fattoria; mentre un amichetto di David, incontrato in chiesa, gli chiede: “Perché hai la faccia piatta?”.

Il film procede calmo e poi sorprende Un film che per oltre la metà procede calmo, come una canzone senza ritornello, salvo poi arrivare a sfiorare il tragico, ridestando la nostra attenzione, sino a farci comprendere che ciò che sembrava banale, in realtà, è la vita. “Anche se fallirò voglio finire quello che ho iniziato”, dice il capofamiglia nel film. Come il regista, Lee Isaac Chung, che potrebbe finire col vincere l'Oscar.