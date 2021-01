Lupin, quando potrebbe uscire la seconda parte della serie tv Netflix

I nuovi episodi potrebbero essere già stati girati. Ecco un’ipotesi sulla trama della seconda parte Condividi:

Il 2021 di Netflix ha avuto inizio con svariate serie TV di grande appeal. Tra queste, spazio a “Lupin”, con protagonista Omar Sy. Sulla celebre piattaforma di streaming sono stati caricati soltanto cinque episodi, che vanno a comporre la prima parte della trama della prima stagione. Come prevedibile, l’ultimo episodio proposto al pubblico si conclude con un cliffhanger, il che lascia il pubblico in attesa del continuo della trama. Non è però stata ancora annunciata una data ufficiale per l’arrivo della seconda parte.

approfondimento Le migliori serie tv da vedere a gennaio Al termine del quinto episodio Netflix ha proposto un messaggio agli appassionati della serie TV: “È ufficiale: in arrivo la Parte 2”. Nessun dubbio dunque sulla messa in produzione effettiva dei nuovi episodi. Secondo il piano iniziale, le riprese sarebbero dovute già essere state effettuate. La pandemia di Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) ha però complicato i programmi. I primi cinque episodi sono stati realizzati tra la fine del 2019 e marzo 2020. Lavori interrotti poi per il coronavirus. Stando ad alcuni rumors, cast e crew sarebbero tornati sul set tra giugno e luglio scorsi. È dunque possibile che il nuovo materiale sia già disponibile e che sia in fase di post produzione. Netflix potrebbe organizzare il nuovo lancio per l’estate del 2021. Nessuna certezza in tal senso ma, stando alle informazioni circolanti, pare probabile che la storia venga raccontata nella sua interezza entro l’anno.

Lupin, trama e ipotesi approfondimento Lupin, il cast della serie TV Assane Diop è un esperto ladro condannato a crescere senza il padre, suo unico genitore. Accusato di un furto non commesso, è stato ingannato e spinto a confessare mentre era in carcere. Ciò non ha portato allo sconto di pena promesso, il che ha rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Morto impiccato in carcere, mentre suo figlio si ritrova a crescere in un istituto privato. Cresce nel mito di Arsene Lupin, spinto da un regalo del padre. Diventa un ladro abilissimo e, quando la collana che il padre avrebbe rubato, secondo la famiglia Pellegrini, viene ritrovata e posta all’asta, decide di rubarla. È pronto a scoprire la verità su quel caso che da anni lo tormenta.