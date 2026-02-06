Offerte Sky
Furto al Louvre, le prime foto dei danni alla corona dell'imperatrice Eugenia

Mondo fotogallery
6 foto
Museo del Louvre/Thomas Clot

Il museo parigino ha pubblicato le immagini del prezioso oggetto rubato dai ladri durante il furto dello scorso ottobre e poi trovata per terra poco lontana dall'edificio. La corona è molto deformata, probabilmente a causa di come è stata tirata fuori dalla teca in cui era esposta. Il museo ha aggiunto che si è poi ulteriormente deformata a causa di un secondo "choc violento"

