Furto al Louvre, le prime foto dei danni alla corona dell'imperatrice Eugenia
Il museo parigino ha pubblicato le immagini del prezioso oggetto rubato dai ladri durante il furto dello scorso ottobre e poi trovata per terra poco lontana dall'edificio. La corona è molto deformata, probabilmente a causa di come è stata tirata fuori dalla teca in cui era esposta. Il museo ha aggiunto che si è poi ulteriormente deformata a causa di un secondo "choc violento"
- Il Museo del Louvre ha diffuso le prime immagini della corona dell’imperatrice Eugenia, recuperata poco dopo il clamoroso furto dello scorso ottobre. Il gioiello, ritrovato a terra nei pressi del museo dopo essere sfuggito ai ladri durante la fuga, presenta gravi deformazioni
- I danni sarebbero stati causati inizialmente dalla rimozione forzata dalla teca tramite una sottile fessura praticata con una smerigliatrice, e successivamente, da un secondo violento impatto
- Nonostante le condizioni attuali, il museo è ottimista: la struttura conserva tutti i 56 smeraldi originali e la quasi totalità dei 1.354 diamanti (ne mancano solo una decina di taglio molto piccolo)
- La perdita più rilevante riguarda una delle otto aquile d'oro. Il restauro, che sarà supervisionato da un comitato di esperti, promette di riportare il capolavoro di Alexandre Gabriel Lemonnier al suo antico splendore
- L’opera, realizzata nel 1855 per l'Esposizione universale, era stata acquistata dal Louvre nel 1988
- Il furto, avvenuto in soli sette minuti il 19 ottobre 2025, ha coinvolto quattro uomini che hanno utilizzato un montacarichi per accedere al primo piano dell'edificio Sebbene siano stati effettuati diversi arresti, il resto della refurtiva - dal valore stimato di 88 milioni di euro - non è ancora stato localizzato