Louvre, chi sono i 2 ladri arrestati per aver rubato gioielli Corona

Introduzione

Il 39enne Abdoulaye N. e un altro uomo di 34 anni, entrambi di Aubervilliers, sono stati arrestati il 25 ottobre, quasi una settimana dopo il furto dei gioielli della Corona al museo parigino del Louvre. Si ritiene che abbiano fatto parte del commando di quattro uomini che ha fatto irruzione nella Galleria di Apollo con un semplice montacarichi, rubando gioielli per il valore di 88 milioni di sterline che non sono ancora stati recuperati