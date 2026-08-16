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Ungheria, autobus si ribalta su un'autostrada: 12 morti e almeno 10 feriti gravi

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©Getty

Il pullman si è ribaltato nella notte sull'autostrada M3, mentre viaggiava in direzione di Mezokeresztes, a est di Budapest, causando la morte di 12 persone. Nello schianto almeno altre 10 persone sono rimaste ferite. A darne la notizia è stato il primo ministro ungherese Péter Magyar in un post su Facebook, specificando che il veicolo è "precipitato in un fosso"

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Grave incidente stradale in Ungheria, dove un autobus si è ribaltato nella notte su un'autostrada causando la morte di 12 persone. Nello schianto almeno altre 10 persone sono rimaste ferite. A darne la notizia è stato il primo ministro ungherese Péter Magyar in un post su Facebook, specificando che il veicolo è "precipitato in un fosso". Secondo un comunicato della polizia del Paese, il pullman, immatricolato in Polonia, si è ribaltato intorno all'una di notte sull'autostrada M3, mentre viaggiava in direzione di Mezokeresztes, a est di Budapest. 

Magyar: "Condoglianze alle famiglie, grato a chi ha partecipato ai soccorsi"

"Dodici persone hanno perso la vita e almeno dieci sono rimaste gravemente ferite nella notte, quando un autobus polacco è finito in un fosso sull'autostrada M3", ha scritto il premier ungherese su Facebook. "Le mie più sincere condoglianze alle famiglie delle vittime, sono grato a tutti coloro che hanno partecipato alle operazioni di soccorso", ha aggiunto Magyar.

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