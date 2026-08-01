L'incidente stradale è avvenuto questa mattina lungo la strada statale 13 Pontebbana. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato travolto da un’auto dopo essere sceso dal veicolo fermo per un guasto meccanico. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso

Un uomo di 41 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 13 Pontebbana, nel territorio comunale di Moggio Udinese, in Friuli. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata travolta da un’auto dopo essere scesa dal proprio veicolo, fermo a bordo strada per un guasto meccanico.

L’intervento dei soccorsi

L’uomo è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa Sores Fvg con due ambulanze e l’elisoccorso, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area, mentre i carabinieri hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.