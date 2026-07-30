La moto si è scontrata contro un mezzo pesante e per il motociclista non c'è stato nulla da fare. Poco dopo le 12 il segmento è stato riaperto e si registrano code in diminuzione

Un motociclista è morto, intorno alle 10.30, in un incidente sull’autostrada A14 Bologna -Taranto nel Chietino, tra i caselli di Ortona e Lanciano, in direzione Bari. La moto si è scontrata contro un mezzo pesante e per il motociclista non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia autostradale di Vasto sud, i vigli del fuoco e il personale del 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia.

Tratto chiuso per alcune ore

Il tratto è rimasto chiuso per alcune ore permettere i soccorsi e i rilievi di legge. Poco dopo le 12 il tratto compreso tra Ortona e Lanciano è stato riaperto. Attualmente, fa sapere Autostrade per l'Italia, il traffico scorre su tutte le corsie disponibili e si registrano 8 km di coda in diminuzione.