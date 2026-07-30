Il rogo è divampato in un locale tecnico nel tunnel Mirabello dove, all'interno, si trovavano masserizie di alcune persone senza fissa dimora. I soccorsi hanno rallentato la rete ferroviaria già condizionata dai lavori nel tratto di Firenze ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Tutto è partito da un locale tecnico nel tunnel Mirabello ma ancora si indaga sulle ragioni. L’incendio divampato questa mattina all’altezza del binario 20 alla stazione Garibaldi a Milano è stato domato dai vigili del fuoco, che hanno precisato all’interno del locale ci fossero masserie di alcune persone senza fissa dimora. Uno di loro è stato messo in salvo alle 8.30 dagli agenti della Polfer e dai militari dell'Esercito, che con gli estintori sono intervenuti subito. È un uomo di circa 50 anni trasportato all'ospedale per intossicazione da fumo. I vigili del fuoco stanno continuando a ispezionare la galleria e il binario 20 per escludere coinvolgimenti di altre persone.

Anche due vigili del fuoco intossicati Insieme all’uomo di 50 anni, altri due pompieri sono rimasti lievemente intossicati e sono stati accompagnati a scopo prudenziale all'ospedale di Niguarda e al Fatebenefratelli. Solo la scorsa settimana la Polfer aveva allontanato dalla galleria un gruppo di persone che non si esclude possano essersi allacciati al quadro elettrico del locale tecnico dove sono scaturite le fiamme. Vedi anche Grecia, incendi nelle isole: morti tre vigili del fuoco

La situazione “La situazione adesso è sotto controllo e l’incendio è spento”, ha dichiarato Mario Balsano, capo della quadra dei vigili del fuoco del distaccamento di piazzale Cuoco di Milano, intervenuta questa mattina. Sul retro esce anche del fumo bianco, ma, spiega, si tratta di un “vapore a seguito del raffreddamento dei materiali di combustione. Stiamo procedendo con dei ventilatori per liberare gli ambienti, ma l’incendio è spento”, ha rassicurato Balsano, spiegando che le fiamme sono partite da un’area vicina alla banchina del binario 20, dove “ci sono dei cavedi. Abbiamo trovato pentole, padelle e cose che potrebbero far presumere che ci potesse vivere qualcuno”. Leggi anche Incendio in una casa a Malaga: morti due minori, grave la madre