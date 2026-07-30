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Incendio in una casa a Malaga: morti due minori, grave la madre

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Un incendio è divampato in un appartamento al quarto piano di un edificio a Benalmadena, sulla Costa del Sol. Tra i feriti e gli intossicati figurano anche alcuni vigili del fuoco intervenuti per domare le fiamme

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Due minori di 10 e 15 anni sono morti all'alba nel rogo di un'abitazione a Benalmadena, sulla Costa del Sol, a circa 10 chilometri da Malaga, in Andalusia. Nell'incendio è rimasta ferita la madre, ricoverata in ospedale in gravi condizioni, e uno dei vigili del fuoco intervenuti per spegnere le fiamme, mentre altri pompieri sono rimasti intossicati. Lo si apprende dai servizi di emergenza, giunti sul posto alle 5:40 dopo aver ricevuto numerose chiamate al 112. L'incendio si è sviluppato in un'abitazione di un edificio di quattro piani in Arroyo de la Miel, uno dei principali nuclei urbani di Benalmadena.

Intervento dei soccorsi e prime verifiche

I vigili del fuoco sono intervenuti con numerose squadre e mezzi insieme alla polizia e ai servizi sanitari di emergenza. Le fiamme erano già "in stato molto avanzato" e hanno rapidamente coinvolto quattro appartamenti, rendendo necessario lo sgombero parziale di due piani dello stabile, secondo quanto riferito dal Comune di Benalmadena. Le squadre di soccorso sono riuscite a evacuare la maggior parte dei residenti, ma per i due minori non c'è stato nulla da fare. Nel rogo la madre è rimasta gravemente ferita ed è stata trasferita in ospedale. Ferito anche un vigile del fuoco, mentre altri pompieri e vari agenti di polizia sono stati assistiti per intossicazione da fumo. Sulle cause del rogo, al momento sconosciute, è stata aperta un'inchiesta.

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