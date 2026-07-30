Attacco russo sull'Ucraina, Tusk: "Violato spazio aereo della Polonia"

Un missile da crociera russo Kh-101 avrebbe violato lo spazio aereo polacco durante il massiccio attacco lanciato da Mosca contro l'Ucraina. A riferito è stato per primo il ministro degli Esteri ucraino, Andriy Sibiga, che ha sottolineato come la Polonia sia membro della Nato e che l'episodio costituisce una violazione dello spazio aereo dell'Alleanza. "Questa è un'ulteriore chiara dimostrazione dell'urgenza di rafforzare le difese aeree dell'Ucraina, a garanzia della protezione dell'intera comunità euro-atlantica", ha affermato Sibiga nel suo messaggio sui social. (SEGUI LA LIVE PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). Anche il premier polacco Donald Tusk ha commentato sui social quanto avvenuto nelle ultime ore: "Durante il massiccio attacco missilistico russo contro l'Ucraina occidentale, è stato violato lo spazio aereo polacco". Tusk ha annunciato di aver convocato una riunione con il ministro della Difesa e i servizi competenti. Il Comando operativo delle forze armate ha riferito che alle 3:40 è stato rilevato un oggetto non identificato diretto a ovest. Decollato un F-16, il contatto radar è stato perso pochi minuti dopo. Le ricerche sono in corso nell'area di Tarnawa-Kolonia, nella regione di Lublino.