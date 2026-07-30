Attacco russo sull'Ucraina, Tusk: "Violato spazio aereo della Polonia"

Un missile russo Kh-101 avrebbe violato lo spazio aereo polacco durante l'attacco di Mosca contro l'Ucraina, secondo Kiev. Otto le vittime accertate nell'ondata di raid, con colpi anche su Dnipropetrovsk e Leopoli. Impiegati 74 missili e 284 droni
Un missile da crociera russo Kh-101 avrebbe violato lo spazio aereo polacco durante il massiccio attacco lanciato da Mosca contro l'Ucraina. A riferito è stato per primo il ministro degli Esteri ucraino, Andriy Sibiga, che ha sottolineato come la Polonia sia membro della Nato e che l'episodio costituisce una violazione dello spazio aereo dell'Alleanza. "Questa è un'ulteriore chiara dimostrazione dell'urgenza di rafforzare le difese aeree dell'Ucraina, a garanzia della protezione dell'intera comunità euro-atlantica", ha affermato Sibiga nel suo messaggio sui social. (SEGUI LA LIVE PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). Anche il premier polacco Donald Tusk ha commentato sui social quanto avvenuto nelle ultime ore: "Durante il massiccio attacco missilistico russo contro l'Ucraina occidentale, è stato violato lo spazio aereo polacco". Tusk ha annunciato di aver convocato una riunione con il ministro della Difesa e i servizi competenti. Il Comando operativo delle forze armate ha riferito che alle 3:40 è stato rilevato un oggetto non identificato diretto a ovest. Decollato un F-16, il contatto radar è stato perso pochi minuti dopo. Le ricerche sono in corso nell'area di Tarnawa-Kolonia, nella regione di Lublino.
Precedenti e contesto regionale
La segnalazione arriva dopo che la Romania è stata costretta ad abbattere i primi droni russi entrati nel suo spazio aereo, in seguito a diversi episodi di incursioni di velivoli a pilotaggio remoto. Il ministro ucraino Sibiga ha colto l'occasione della violazione dello spazio aereo polacco per chiedere un allentamento delle tensioni tra Kiev e Varsavia in merito alle politiche di memoria del governo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, i cui recenti omaggi a personaggi e organizzazioni storiche coinvolte nei massacri di polacchi durante la Seconda Guerra Mondiale hanno suscitato indignazione nel Paese vicino.
Bilancio dell'attacco russo
Almeno otto persone sono morte nell'attacco russo della notte scorsa, tra cui tre bambini uccisi insieme ai loro genitori da un missile balistico che ha colpito la loro casa nella regione di Dnipropetrovsk, nell'Ucraina centro-orientale. Colpita anche Leopoli, nell'Ucraina occidentale al confine con la Polonia. Secondo il rapporto militare ucraino, la Russia ha utilizzato 74 missili (nove dei quali balistici) e 284 droni. Di questi, sei missili balistici, due missili da crociera e 17 droni non sono stati intercettati e hanno raggiunto i loro obiettivi.