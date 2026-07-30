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Trovato morto 27enne disperso in un torrente in provincia di Lucca

Cronaca
©Ansa

Era scomparso nelle acque del torrente Lima, in località Ponte a Maggio, nel comune di Bagni di Lucca: stava facendo il bagno nel corso d'acqua insieme a due amici. Il 27enne, di origine peruviana, residente a Firenze, è finito in acqua non riemergendo più

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È stato individuato e recuperato il corpo del ragazzo di 27 anni disperso nelle acque del torrente Lima, in località Ponte Maggio, nel territorio di Bagni di Lucca. Il giovane è stato ritrovato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco impegnati nelle ricerche. Il medico presente sul posto ha constatato il decesso.

 

Secondo le prime informazioni, il ragazzo, nato nel 1999 e originario del Perù, si trovava nel torrente insieme a due amici per fare il bagno. I tre stavano utilizzando anche un materassino quando, improvvisamente, gli amici hanno perso di vista il 27enne facendo scattare l’allarme al 118 intorno.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino e il personale sanitario del 118, con il supporto di un’ambulanza della Croce Rossa di Bagni di Lucca e dell’automedica di Fornaci di Barga. Da quanto ricostruito il 27enne e i due amici sarebbero arrivati da Firenze per fare una gita insieme ad altre due persone.

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