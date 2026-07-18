L'incidente stradale è avvenuto sull'autostrada in direzione Napoli. La vittima, residente in provincia di Mantova, era in viaggio in auto per le vacanze insieme ai genitori e al fratello, ricoverati in ospedale ma non in pericolo di vita. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione, con oltre quattro chilometri di coda nel tratto interessato

Una vittima e tre feriti gravi in un incidente stradale avvenuto questa mattina sull'autostrada A1, in direzione Napoli, nel tratto compreso tra i caselli di Caianello e Capua, all'altezza del chilometro 704,5. Una ragazza di 16 anni, residente a Mantova, è morta sul colpo. Era in viaggio per le vacanze con i genitori e il fratello, che sono rimasti feriti e sono ora ricoverati ma non in pericolo di vita.

La ricostruzione dell'incidente

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della Polizia Stradale, una Citroen C5 ha tamponato violentemente un mezzo pesante per cause in corso di accertamento. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, diverse ambulanze e i vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta, impegnati nelle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell'area. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione, con oltre quattro chilometri di coda nel tratto interessato.

L'intervento dei vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per tagliare le lamiere del veicolo ed estrarre i quattro occupanti rimasti incastrati: un uomo, una donna e i due ragazzi di 16 e 12 anni. Una volta affidati alle cure del personale sanitario del 118, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto in ospedale del ragazzo ferito mentre per la 16enne non c'è stato nulla da fare e il medico ne ha potuto soltanto constatare il decesso. Terminate le operazioni di soccorso, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti, consentendo le successive operazioni di rimozione e il ripristino delle condizioni di sicurezza del tratto autostradale