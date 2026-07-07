Europa-Russia, viaggio lungo la Baltic Defence Line della NATO

La difesa dalla Russia è un progetto transnazionale dei 3 paesi baltici per difendersi dalla possibile invasione russa temuta da tanta parte della politica e della società in Lituania, Estonia e Lettonia. Così i tre paesi hanno deciso di sigillare le proprie frontiere con la Russia, rinforzando la linea di confine con quella che è stata chiamata la Baltic defence line. Una linea di fortificazione fatta di chilometri di reti metalliche e filo spinato, cavalli di frisia, blocchi e piramidi di cemento per bloccare una eventuale invasione di terra, che al momento però non sembra probabile. Tutta la linea di confine è inoltre coperta da un sistema di video sorveglianza (TUTTI I REPORTAGE)
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