La propaganda pro Russia e pro Nato in Estonia e Lettonia

Le tensioni tra russi e lettoni o tra russi ed estoni si fondano su divisioni e differenze storiche tra le due comunità. E su una diffidenza reciproca. D'altra parte però queste differenze vengono continuamente aumentate e alimentate, se non strumentalizzate, dalle propagande dei due lati, quella russa e quella del blocco Nato. Le posizioni filo ucraine dei paesi baltici si sono ad esempio concretizzate in una serie di misure che limitano l’utilizzo della lingua russa nello spazio pubblico ma anche nei media, pubblici e privati (TUTTI I REPORTAGE)