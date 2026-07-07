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Vertice Nato 2026, l'arrivo dei leader mondiali ad Ankara: da Trump a Zelensky. FOTO

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Ansa/Ipa

Nella capitale turca si tiene un summit fondamentale per il futuro dell'Alleanza, con gli Stati membri chiamati a dimostrare come intendano raggiungere la spesa per la difesa pari al 5% del Pil entro il 2035 e con la guerra in Ucraina ancora in corso. Trentadue i capi di Stato o di governo presenti, tra cui anche la premier italiana Giorgia Meloni, al centro di nuovi attacchi da parte di Donald Trump

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epa13093637 Mozos or runners are chased by the bulls of Fuente Ymbro Ranch during the first running of the bulls at the San Fermin Festival in Pamplona, northern Spain, 07 July 2026. The Festival of San Fermin (Sanfermines) has kicked off and will continue for nine days, featuring more than 500 scheduled events. EPA/Daniel Fernandez

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