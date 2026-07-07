Scontri ad Ankara tra le forze dell'ordine turche e i manifestanti che protestano contro la Nato, scesi in piazza in concomitanza con l'apertura del vertice sulla sicurezza. Diversi contestatori sono stati arrestati dalla polizia. Tra i principali dossier sul tavolo del vertice ci sono gli investimenti per la difesa e il sostegno all’Ucraina. Tra i principali appuntamenti in programma figura anche il bilaterale tra il presidente Usa Trump e il leader turco Erdogan.
Prossimi video
Cina, apre a Chongqing una passerella sospesa panoramica
Mondo
Devastanti alluvioni in India, gravi danni e diversi feriti
Mondo
Goulard: "Contrapporre spese per clima e difesa è assurdo e irresponsabile"
Mondo
Kiev, si scava tra le macerie dopo l'attacco russo
Mondo
Turchia, proteste e scontri contro il vertice Nato
Mondo
Siria, esplosioni vicino all'hotel di Emmanuel Macron
Mondo
Da oggi il vertice Nato ad Ankara
Mondo