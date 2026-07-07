Turchia, proteste e scontri contro il vertice Nato

Scontri ad Ankara tra le forze dell'ordine turche e i manifestanti che protestano contro la Nato, scesi in piazza in concomitanza con l'apertura del vertice sulla sicurezza. Diversi contestatori sono stati arrestati dalla polizia. Tra i principali dossier sul tavolo del vertice ci sono gli investimenti per la difesa e il sostegno all’Ucraina. Tra i principali appuntamenti in programma figura anche il bilaterale tra il presidente Usa Trump e il leader turco Erdogan.