La Nato ha annunciato ad Ankara l'acquisto congiunto di fino a dieci Saab GlobalEye, i nuovi velivoli di sorveglianza e allerta precoce prodotti dall'azienda svedese. Il segretario generale Mark Rutte ha parlato di "una vera storia di successo 'Made in Nato'", mentre il primo ministro svedese Ulf Kristersson ha rivendicato "un momento di grande orgoglio" per Stoccolma. Ma cos'è un GlobalEye? Ecco le caratteristiche principali del velivolo che diventerà uno degli occhi elettronici dell'Alleanza per decenni.