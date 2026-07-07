Trump e Meloni, dall'idillio alla rottura: cosa è successo

Introduzione

Il vertice Nato di Ankara del 7 e 8 luglio si è aperto con rinnovate tensioni tra Giorgia Meloni e il presidente Usa Donald Trump, che è tornato ad attaccare la premier italiana alla vigilia di un loro nuovo incontro. L’ottimo rapporto personale tra i due, all’inizio rivendicato dalla nostra presidente del Consiglio come uno dei capitoli di maggior successo della sua politica estera, nell’arco di un anno è andato sempre più a incrinarsi, fino a un vero e proprio tracollo delle ultime settimane. Dall’idillio alla rottura, ecco tutte le tappe delle relazioni tra Trump e Meloni.