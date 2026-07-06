Cos'è il meme "Restraining order needed" usato da Trump contro Meloni

Introduzione

Nel post pubblicato su Truth alla vigilia del vertice Nato, Donald Trump ha accompagnato l'immagine ritoccata di Giorgia Meloni con la didascalia "restraining order needed", letteralmente "servirebbe un ordine restrittivo". Non si tratta di una minaccia legale né di un riferimento diplomatico, ma della citazione di un meme molto diffuso su TikTok, X e Instagram, dove la formula viene usata in chiave autoironica per raccontare ossessioni, cotte e fissazioni. Ecco che cosa significa, come è nato e perché il suo utilizzo da parte di un capo di Stato contro una premier straniera rappresenta uno scarto rispetto al contesto originario.