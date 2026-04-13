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Trump: "Non mi scuso con Papa Leone, è sempre stato contro di me". VIDEO

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"Non c'è nulla di cui scusarsi" con il Papa: "ha detto cose che sono sbagliate". Lo ha detto Donald Trump, ribadendo che il Pontefice è "debole" sul crimine

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