“Sua moglie lo tratta malissimo, si sta ancora rimettendo da un pugno in faccia” ha detto di recente Donald Trump parlando del presidente francese Emmanuel Macron. Il riferimento del tycoon è a un fatto risalente al maggio del 2025, quando Brigitte Macron diede uno schiaffo in faccia al marito a favore di telecamere durante un viaggio in Vietnam. Prima, a giugno 2025, il battibecco aveva avuto come oggetto la Groenlandia, che il presidente francese aveva detto non essere in vendita. “Macron, in cerca di pubblicità, ha detto a torto che ho lasciato il vertice del G7, in Canada, per tornare a Washington e lavorare a un "cessate il fuoco" tra Israele e Iran. Sbagliato!”, aveva chiosato Trump. “Non ha idea del motivo per cui sto andando a Washington, ma di certo non ha nulla a che fare con un cessate il fuoco. È una questione molto più importante. Che lo faccia apposta o no, Emmanuel si sbaglia sempre”.