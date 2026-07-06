Oltre a Trump, tra i 32 capi di Stato e di governo ci saranno i rappresentanti del blocco AP4, Australia, Giappone, Nuova Zelanda e Corea del Sud. Ci sarà anche il leader dell’Ucraina Zelensky che ha fatto sapere che discuterà con il presidente Usa “della situazione attuale al fronte, così come dei nostri sforzi diplomatici”. Ha aggiunto che “c'è una reale prospettiva per porre fine a questa guerra, e la determinazione dell'America è decisiva”.

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