Trump, la Nato, l’Italia

In Turchia il vertice Nato più complesso ed importante della storia recente. Trump arriva ad Ankara deciso a riscrivere gli equilibri dell’Alleanza: la spesa militare diventa il nuovo metro con cui Washington misurerà il peso politico degli alleati. Per Giorgia Meloni la sfida è tenere insieme rapporti con gli Stati Uniti, conti pubblici e consenso interno. Il tycoon e la premier si rivedranno per la prima volta dopo il duro scontro delle scorse settimane