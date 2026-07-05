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Trump, la Nato, l’Italia

Andrea Bonini
©Getty

In Turchia il vertice Nato più complesso ed importante della storia recente. Trump arriva ad Ankara deciso a riscrivere gli equilibri dell’Alleanza: la spesa militare diventa il nuovo metro con cui Washington misurerà il peso politico degli alleati. Per Giorgia Meloni la sfida è tenere insieme rapporti con gli Stati Uniti, conti pubblici e consenso interno. Il tycoon e la premier si rivedranno per la prima volta dopo il duro scontro delle scorse settimane

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