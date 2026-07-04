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Nato, incognita risorse al vertice di Ankara: quali programmi sono a rischio per l’Italia?

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©IPA/Fotogramma

Il 36esimo vertice della Nato, in programma ad Ankara (Turchia) il 7 e l’8 luglio prossimi, avrà tra i temi in agenda il disimpegno degli Stati Uniti in Europa, e si capirà quanto il Vecchio Continente sarà disposto a spendere per potenziare la sicurezza. In che modo l'Italia si presenta all'appuntamento e cosa rischia? Anche di questo si è parlato nella puntata del 3 luglio di "Numeri", approfondimento di Sky TG24

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