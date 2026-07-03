Sky Cube 3/7 - Nato, ad Ankara l'ora della verità?

C’è attesa per il vertice NATO in programma ad Ankara la prossima settimana, dopo il nuovo affondo di Trump all’Alleanza Atlantica, sulle Spese per la Difesa. E gli occhi sono puntati anche sull’Italia e sul ruolo del nostro Paese, a seguito delle tensioni tra il Presidente USA e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Partiamo da qui allo Sky Cube con Stefania Pinna, Renato Coen e Marco Di Fonzo
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