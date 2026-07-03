Nato, ad Ankara la resa dei conti tra quasi amici sulle spese militari

Difesa, soldi e nuovi equilibri strategici sono i temi centrali del summit. Gli europei dovranno dimostrare di aver incrementato gli investimenti mentre gli Stati Uniti proseguono nel trasferimento di responsabilità operative. Cambiano i comandi dell'Alleanza e si prepara la sostituzione delle truppe americane. Il clima politico resta però segnato dalle tensioni tra Trump e numerosi governi del Vecchio Continente
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