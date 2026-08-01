Valanga sul Broad Peak, tra le vittime anche l’alpinista Nirmal Purja

Il famoso alpinista, conosciuto anche come "Nims Dai", è tra le vittime della valanga che ha ucciso anche altri scalatori sul Broad Peak, in Pakistan. A dare la notizia è stata la sua società di alpinismo "Elite Expeditions". Sette anni fa aveva scalato in sei mesi le 14 cime più alte del mondo. Risultava disperso da ieri con altri scalatori, dopo una valanga avvenuta giovedì
Nirmal Purja, famoso alpinista conosciuto anche come "Nims Dai", è tra le vittime della valanga che ha ucciso anche altri scalatori sul Broad Peak, in Pakistan. A dare la notizia è stata la sua società di alpinismo "Elite Expeditions". L'alpinista nepalese è noto per aver scalato in sei mesi, sette anni fa, le 14 cime più alte del mondo. Risultava disperso da ieri con altri scalatori che facevano parte di una spedizione di dieci persone, dopo una valanga avvenuta giovedì.
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Nepal, chi erano alpinisti morti sul Panbari e al campo base Yalung Ri
Due distinti incidenti in pochi giorni. Alessandro Caputo e Stefano Farronato sono morti nel corso della scalata al monte Panbari, alto 6.887 metri, il 31 ottobre. Mentre altri connazionali, tra cui Paolo Cocco e Marco di Marcello, sono rimasti vittime della valanga al campo base del picco Yalung Ri, alto 5.630 metri. Ecco chi erano