Valanga sul Broad Peak, tra le vittime anche l’alpinista Nirmal Purja

Il famoso alpinista, conosciuto anche come "Nims Dai", è tra le vittime della valanga che ha ucciso anche altri scalatori sul Broad Peak, in Pakistan. A dare la notizia è stata la sua società di alpinismo "Elite Expeditions". Sette anni fa aveva scalato in sei mesi le 14 cime più alte del mondo. Risultava disperso da ieri con altri scalatori, dopo una valanga avvenuta giovedì

Nirmal Purja, famoso alpinista conosciuto anche come "Nims Dai", è tra le vittime della valanga che ha ucciso anche altri scalatori sul Broad Peak, in Pakistan. A dare la notizia è stata la sua società di alpinismo "Elite Expeditions". L'alpinista nepalese è noto per aver scalato in sei mesi, sette anni fa, le 14 cime più alte del mondo. Risultava disperso da ieri con altri scalatori che facevano parte di una spedizione di dieci persone, dopo una valanga avvenuta giovedì.