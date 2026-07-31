Il gruppo, composto da cinque nepalesi e cinque alpinisti di altre nazionalità, risulta irraggiungibile da ieri. Sul posto sono stati inviati due elicotteri dell’aviazione dell’esercito pakistano per le operazioni di ricerca e soccorso

Tra i dispersi figurano il famoso alpinista nepalese Nirmal Purja, noto come Nims Dai e per aver scalato in sei mesi le quattordici montagne più alte del mondo, l'alpinista pakistano Sohail Sakhi di Hunza e alcuni membri della spedizione internazionale. Le operazioni di soccorso sono proseguite oggi con il supporto di elicotteri dell'esercito pakistano e squadre specializzate di soccorso alpino, nonostante le condizioni meteorologiche avverse e le pericolose condizioni di alta quota.

Le squadre di soccorso hanno recuperato i corpi di quattro dei dieci alpinisti dispersi dopo che una valanga mortale ha colpito il Broad Peak, una delle montagne più alte del mondo. Secondo quanto riferito dal generale Irfan Arshad Khan, presidente dell'Alpine Club del Pakistan, i corpi sono stati recuperati dalle squadre di ricerca e soccorso dal luogo della valanga sulla vetta di 8.047 metri (26.401 piedi) nella catena del Karakoram. Le autorità non hanno ancora identificato gli alpinisti recuperati.

Avviate le operazioni di soccorso

La valanga avrebbe investito la spedizione intorno a mezzogiorno di giovedì 30 luglio, ora locale. Da allora tutti i componenti del gruppo sono irraggiungibili. La squadra era composta da dieci alpinisti: cinque nepalesi, guidati da Nirmal Purja, e altri cinque provenienti da Pakistan, Oman, Stati Uniti, Cina e da un altro Paese non ancora reso noto. Sul posto sono stati inviati due elicotteri di soccorso dell'aviazione dell'esercito pakistano. Karrar Haidri, vicepresidente senior del Club, ha riferito all’Ansa che l'organizzazione sta mantenendo uno stretto coordinamento con tutte le parti interessate man mano che la situazione si evolve.



La preoccupazione del governo nepalese

“Sono profondamente preoccupato per le notizie di una valanga e per la perdita di contatto con Nirmal Purja 'Nims Dai' e altri alpinisti nepalesi in Pakistan", ha dichiarato il ministro del Turismo e della Cultura del Nepal, Khadak Prasad Paudel, come riporta l'agenzia di stampa indiana Pti. Il Broad Peak, la dodicesima montagna più alta del mondo, si trova nella catena del Karakoram, vicino al K2, ed è una delle mete alpinistiche più impegnative del Pakistan. Nirmal Purja, cittadino britannico nato in Nepal, nel 2019 ha scalato le quattordici montagne più alte del mondo in 189 giorni. La sua impresa è raccontata nel documentario Netflix “14 Peaks: Nothing Is Impossible”.