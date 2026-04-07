Risultano essere 136 i morti sotto le valanghe sulle Alpi e nelle altre zone montuose europee nel corso di questo inverno. Solamente rispetto a quello precedente, quando i morti erano stati in tutto 70, il numero è sostanzialmente raddoppiato. Per trovare dati simili si deve tornare indietro all'inverno 2017/18 quando le vittime erano state 147. Con 38 decessi il numero più alto è stato registrato questa stagione in Italia, seguita dalla Francia con 32 e dall'Austria con 30. Questi alcuni dei dati riportati dall'European avalanche warning services (EAWS), il raggruppamento europeo dei servizi valanghe. L'evento più tragico è risultato essere la valanga di Cima Vertana, nel Gruppo dell'Ortles, registrata ad inizio novembre con 5 morti.