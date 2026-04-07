Lo segnalano i dati riportati dall'European avalanche warning services (EAWS), il raggruppamento europeo dei servizi valanghe. L'evento più tragico è risultato essere la valanga di Cima Vertana, nel Gruppo dell'Ortles, registrata ad inizio novembre con 5 morti
Risultano essere 136 i morti sotto le valanghe sulle Alpi e nelle altre zone montuose europee nel corso di questo inverno. Solamente rispetto a quello precedente, quando i morti erano stati in tutto 70, il numero è sostanzialmente raddoppiato. Per trovare dati simili si deve tornare indietro all'inverno 2017/18 quando le vittime erano state 147. Con 38 decessi il numero più alto è stato registrato questa stagione in Italia, seguita dalla Francia con 32 e dall'Austria con 30. Questi alcuni dei dati riportati dall'European avalanche warning services (EAWS), il raggruppamento europeo dei servizi valanghe. L'evento più tragico è risultato essere la valanga di Cima Vertana, nel Gruppo dell'Ortles, registrata ad inizio novembre con 5 morti.
Montagna e sci, ecco le 12 regole di condotta da seguire sulla neve
L’Amsi, Associazione maestri sci italiani, anche quest’anno prosegue con l’intento di diffondere il divertimento responsabile sulla neve, con il supporto dei suoi 12.000 professionisti della neve associati, le 400 scuole italiane sci e attraverso i suoi canali di comunicazione. Sicurezza è la parola chiave delle 12 regole di condotta, che puntano a educare tutti a osservare un comportamento prudente e riguardoso sulle piste da sci