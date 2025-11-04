Nepal, chi erano alpinisti morti sul Panbari e al campo base Yalung Ri

Offerte Sky
Nepal, chi erano gli alpinisti italiani morti sul Panbari e al campo base dello Yalung Ri

fotogallery
7 foto
©Ansa

Due distinti incidenti in pochi giorni. Alessandro Caputo e Stefano Farronato sono morti nel corso della scalata al monte Panbari, alto 6.887 metri, il 31 ottobre. Mentre altri connazionali sono rimasti vittime della valanga al campo base del picco Yalung Ri, alto 5.630 metri. Ecco chi erano 

