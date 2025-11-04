Nepal, Farnesina: “Diversi alpinisti italiani dispersi”

Sono almeno tre, ma si teme che siano fino a nove, gli italiani dispersi in diverse zone del Nepal. Lo ha riferito la Farnesina. Le autorità locali, al momento, parlano di "dispersi" e non di vittime. Il consolato generale a Calcutta, competente per il Nepal, riporta una situazione molto complessa, con comunicazioni difficili e diverse famiglie italiane che non riescono a mettersi in contatto con i propri cari. Sono due i dispersi sul Manaslu: le ricerche sono in corso. Manca all'appello un italiano nella zona di Yalung Ri. E non si hanno notizie di altri 5-6 connazionali in altre aree del paese.