Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Nepal, Farnesina: “Diversi alpinisti italiani dispersi”

Mondo

Il consolato generale a Calcutta, competente per il Nepal, riporta una situazione molto complessa, con comunicazioni difficili e diverse famiglie italiane che non riescono a mettersi in contatto con i propri cari

ascolta articolo

Sono almeno tre, ma si teme che siano fino a nove, gli italiani dispersi in diverse zone del Nepal. Lo ha riferito la Farnesina. Le autorità locali, al momento, parlano di "dispersi" e non di vittime. Il consolato generale a Calcutta, competente per il Nepal, riporta una situazione molto complessa, con comunicazioni difficili e diverse famiglie italiane che non riescono a mettersi in contatto con i propri cari. Sono due i dispersi sul Manaslu: le ricerche sono in corso. Manca all'appello un italiano nella zona di Yalung Ri. E non si hanno notizie di altri 5-6 connazionali in altre aree del paese.

Mondo: Ultime notizie

Russia, convocato ambasciatore dopo parole Mosca su crollo Roma. LIVE

live Mondo

"Finché il governo italiano manda soldi a Kiev, crollerà tutto" ha detto la portavoce del...

Usa puntano a via libera Onu su forza internazionale per Gaza. LIVE

live Mondo

La risoluzione darebbe agli Stati Uniti e ai paesi partecipanti un ampio mandato per governare e...

Nepal, Farnesina: “Diversi alpinisti italiani dispersi”

Mondo

Il consolato generale a Calcutta, competente per il Nepal, riporta una situazione molto...

Guerra Ucraina, Kiev: "Avanziamo vicino a Dobropillia nel Donetsk"

Mondo

Le truppe di Kiev sono avanzate nei pressi della città ucraina orientale di Dobropillia: lo ha...

Gaza, Israele conferma identità salme consegnate da Hamas

Mondo

È pronto un piano per l'uscita sicura di miliziani dalle zone di Gaza sotto il controllo di...

Mondo: I più letti