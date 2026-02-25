Offerte Sky
Spagna, è morto Antonio Tejero: guidò il tentato golpe nel 1981

Mondo
©Getty

L'ex tenente colonnello Antonio Tejero è morto oggi a 93 anni. Principale protagonista del fallito golpe del 23 febbraio 1981 in Spagna e simbolo del putsch, Tejero è deceduto in Spagna, secondo quanto comunicato da uno dei suoi figli e dal legale della famiglia, Luis Felipe Utrera Molina, citati dai media iberici. L'immagine dell'ex tenente colonnello, che lo ritrae mentre indossa il tricornio della Guardia Civil e impugna una pistola al Congresso spagnolo, era divenuta il simbolo del fallito attacco contro la democrazia che allora cominciava i primi passi. La sua morte avviene nel giorno in cui il governo spagnolo ha declassificato dopo 45 anni i documenti del golpe.

562665187 - ©Getty

