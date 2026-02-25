Trump: "Non permetterò mai all'Iran di avere l'arma nucleare". LIVE

Il presidente Usa, Donald Trump, nel suo discorso sullo Stato dell'Unione ha assicurato che all'Iran, "sponsor numero uno del terrore", "non sarà mai consentito di avere un'arma nucleare". "Sono gente terribile, hanno ucciso 32 mila manifestanti", ha aggiunto Trump. "Ora stiamo negoziando, vogliono un accordo ma non avranno mai un'arma nucleare".