Trump: "Non permetterò mai all'Iran di avere l'arma nucleare". LIVE

"Preferisco risolvere la questione con la diplomazia ma una cosa è certa: non permetterò mai all'Iran di avere l'arma nucleare" ha detto il presidente nel suo discorso sullo stato dell'Unione, affermando che l'Iran "ha già sviluppato missili che possono minacciare l'Europa e le nostre basi all'estero e stanno lavorando per costruire missili che presto raggiungeranno gli Stati Uniti d'America"
Preferisco risolvere la questione con la diplomazia ma una cosa è certa: non permetterò mai all'Iran di avere l'arma nucleare" ha detto il presidente nel suo discorso sullo stato dell'Unione, affermando che l'Iran "ha già sviluppato missili che possono minacciare l'Europa e le nostre basi all'estero e stanno lavorando per costruire missili che presto raggiungeranno gli Stati Uniti d'America".
Diplomazia o guerra? Una storia lunga e tortuosa quella tra USA e Iran
Gli Stati Uniti d’America sono armati e pronti ad attaccare Teheran. Una massiccia forza militare è stata dispiegata in prossimità di Teheran e per questo, ora, la domanda che continua a lasciare il mondo con il fiato sospeso è: il Presidente Donald J.Trump ordinerà l’avvio di una operazione militare?
Trump: "Iran ha sviluppato missili che possono colpire Europa e Usa"
L'Iran "ha già sviluppato missili che possono minacciare l'Europa e le nostre basi all'estero", ha affermato Trump. "E stanno lavorando per costruire missili che presto raggiungeranno gli Stati Uniti d'America", ha aggiunto il presidente americano senza fornire ulteriori dettagli
Trump: "Non permetterò all'Iran di avere l'arma nucleare"
Il presidente Usa, Donald Trump, nel suo discorso sullo Stato dell'Unione ha assicurato che all'Iran, "sponsor numero uno del terrore", "non sarà mai consentito di avere un'arma nucleare". "Sono gente terribile, hanno ucciso 32 mila manifestanti", ha aggiunto Trump. "Ora stiamo negoziando, vogliono un accordo ma non avranno mai un'arma nucleare".