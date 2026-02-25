È cominciato alle tre, ora italiana, ed è durato un'ora e 47 minuti il discorso sullo Stato dell'Unione del presidente Usa Donald Trump davanti al Congresso americano. Trump ha battuto così il record di Bill Clinton, pronunciando il discorso più lungo della storia americana dal 1964, anno in cui l'American Presidency Project ha cominciato a registrare i record.

Tanti i temi affrontati dal presidente, dai dazi, all'Iran, dall'Ucraina al Medio Oriente.

"Età dell'oro dell'America, mai così rispettata"

"Our country is back", il 'nostro paese è tornato'. Sono state le prime parole di Donald Trump. "Il nostro paese è paese è tornato, più grande, più forte e più ricco che mai. Non torneremo indietro questa è l'età dell'oro dell'America", ha aggiunto Trump, mettendo in evidenza che l'America non è mai stata così rispettata.

"Sui dazi decisione infelice"

Trump ha criticato la sentenza sui dazi della Corte Suprema definendola "una decisione infelice". Poi ha aggiunto: "Ho usato i dazi per concludere ottimi accordi a livello economico e di sicurezza nazionale. Quasi tutti i paesi vogliono mantenere gli accordi già fatti, sanno che nuove intese potrebbero prevedere condizioni peggiori". Trump ha dunque ribadito che riproporrà le tariffe con nuovi provvedimenti. Con quattro giudici della Corte presenti in platea, tre dei quali avevano votato contro i dazi, Trump ha evitato però toni troppo duri.

"Ho risolto 8 guerre"

Da Trump anche parole sulla scena internazionale. "Ho risolto otto guerre e ora stiamo lavorando duramente per cercare di risolvere la nona, quella fra Ucraina e Russia". La deputata democratica Rashida Tlaib ha contestato le sue parole gridando: "E' una bugia". Quanto Trump ha nominato Israele, Talib ha urlato: "è genocidio". Il presidente ha poi lodato per il lavoro svolto il segretario di stato Marco Rubio che salirà alle cronache come il migliore della storia. E ringraziato per l'aiuto anche Steve Witkoff e Jared Kushner.

"Iran ha sviluppato missili che possono colpire Europa e Usa"

"Preferisco risolvere la questione con la diplomazia ma una cosa è certa: non permetterò mai all'Iran di avere l'arma nucleare" ha detto il presidente a proposito della tensione con

Teheran, affermando che l'Iran "ha già sviluppato missili che possono minacciare l'Europa e le nostre basi all'estero". "E stanno lavorando per costruire missili che presto raggiungeranno gli Stati Uniti d'America", ha aggiunto il presidente americano senza fornire ulteriori dettagli.