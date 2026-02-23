Pechino chiede stop a dazi dopo decisione della Corte Suprema

Intanto, Pechino sta valutando le conseguenze della decisione della Corte Suprema. Ed esorta Washington a revocare le nuove misure commerciali "unilaterali". "Monitoreremo attentamente le ultime azioni tariffarie di Washington e tuteleremo fermamente i nostri diritti e interessi. È in corso una valutazione approfondita della sentenza e delle sue potenziali implicazioni. Non ci sono vincitori in una guerra commerciale e il protezionismo non offre alcuna via d’uscita", si legge in una nota di Pechino. La Cina, seconda economia mondiale e partner commerciale chiave degli Stati Uniti, è stata particolarmente presa di mira dall'aggressiva politica tariffaria attuata da Trump dopo il suo ritorno alla Casa Bianca nel gennaio 2025. Per mesi, i due Paesi hanno condotto una vera e propria guerra commerciale con ripercussioni globali, ricorrendo a dazi e varie restrizioni, prima che Trump e il presidente cinese, Xi Jinping, concordassero a ottobre una tregua.