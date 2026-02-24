Iran, Teheran agli studenti: "Diritto di protestare ma non superino le linee rosse". LIVE
Il governo iraniano ha dichiarato che gli studenti "hanno il diritto" di manifestare ma non devono superare le "linee rosse". Trump ha minacciato nuovamente Teheran, affermando che se non raggiungerà un accordo, "sarà una giornata molto brutta per loro". Un elicottero militare iraniano è precipitato nei pressi di Isfahan, causando la morte di almeno due persone
in evidenza
Il governo di Teheran ha dichiarato che gli studenti iraniani hanno il "diritto di protestare", ma non devono oltrepassare le "linee rosse". Un elicottero militare iraniano è precipitato nei pressi di Isfahan, causando la morte di almeno due persone.
Donald Trump ha minacciato nuovamente l'Iran, affermando che se non raggiungerà un accordo, "sarà una giornata molto brutta per loro". Trump ha inoltre definito "false" le indiscrezione di stampa secondo le quali il massimo generale americano, Dan Caine, sarebbe contrario all'attacco contro l'Iran. "Il generale Caine, come tutti noi, vorrebbe non assistere alla guerra, ma, se si decidesse un'operazione militare contro l'Iran, è convinto che sarà una vittoria facile", ha scritto su Truth.
Approfondimenti:
- Proteste Iran, regime: "Manifestanti rischiano la pena di morte"
- Proteste Iran, Trump: se uccidete manifestanti interverremo
- Proteste Iran, Trump: “Pronti ad aiutare i manifestanti”. I possibili obiettivi degli Usa
- Proteste Iran, Reza Pahlavi si dice “pronto a tornare”. Chi è l’erede dello scià deposto
- Pasdaran, chi sono i Guardiani della Rivoluzione iraniana
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Sale a 4 morti bilancio schianto elicottero militare
E' salito a quattro morti il bilancio dello schianto di un elicottero dell'esercito iraniano a Khomeinishahr, vicino a Isfahan. Lo hanno riferito i servizi antincendio e di sicurezza della città. Tra le vittime ci sono il pilota e il copilota, oltre a due commessi di un mercato ortofrutticolo dove l'elicottero si è schiantato.
Iran, governo: "Diritto a manifestare ma nel limite delle linee rosse" (2)
Gli studenti universitari hanno il diritto di protestare, ma tutti devono "comprendere le linee rosse", ha dichiarato la portavoce del governo iraniano, nella prima reazione ufficiale alle rinnovate manifestazioni nei campus universitari dallo scorso fine settimana. "Gli oggetti sacri e la bandiera sono due esempi di queste linee rosse che dobbiamo proteggere e non oltrepassare né deviare, nemmeno al culmine della rabbia", ha spiegato Fatemeh Mohajerani. La portavoce ha aggiunto che gli studenti iraniani "hanno ferite nel cuore e hanno visto scene che potrebbero turbarli e farli infuriare; questa rabbia è comprensibile". Sabato, gli studenti universitari in Iran hanno iniziato un nuovo semestre con manifestazioni pro e antigovernative, secondo i media locali, riprendendo gli slogan delle manifestazioni nazionali che hanno raggiunto il culmine a gennaio con migliaia di morti.
Iran, governo: "Diritto a manifestare ma nel limite delle linee rosse"
Gli studenti iraniani "hanno il diritto" di manifestare ma non devono superare le "linee rosse". Lo ha affermato un portavoce del governo di Teheran.
Iran, precipita elicottero militare: morti i due piloti (2)
L'elicottero si è schiantato contro un mercato ortofrutticolo di Khomeinishahr a Dorcheh, nella provincia centrale di Isfahan, provocando la morte di due persone che lavoravano nei banchi del mercato. Secondo un funzionario provinciale, lo schianto sarebbe dovuto a un "guasto tecnico", riferisce Isna, mentre secondo il capo della sezione locale dei vigili del fuoco, è stata aperta un'inchiesta sull'accaduto e le squadre dei soccorritori si sono recate subito sul posto per spegnere l'incendio causato dallo schianto.
Iran, precipita elicottero militare: morti i due piloti
Un elicottero militare iraniano è precipitato nei pressi di Isfahan, nel centro dell'Iran. Il pilota e il copilota sono rimasti uccisi, riferisce la tv di Stato.
Marattin: "Benefici intervento Usa superiori a rischi"
“I benefici di un intervento americano sono superiori ai rischi. Innanzitutto, si libererebbe un popolo di 92 milioni di persone che da anni sta chiedendo di poter vivere in pace, libertà e democrazia contro un regime teocratico e criminale che ha ucciso, torturato e imprigionato decine di migliaia di giovani. In secondo luogo, un Iran libero e democratico cambierebbe per sempre il Medio oriente, con benefici sulla stabilità del mondo intero”. Fino a Kyiv, perchè "l’Iran è tra i principali fornitori di droni alla Russia: tagliare quei rifornimenti di armi può contribuire a cambiare i rapporti di forza in quel conflitto". Lo dice il segretario del Partito liberaldemocratico, Luigi Marattin, intervistato da 'Il Foglio'.
Iran, si schianta elicottero militare: morti pilota e assistente
Un elicottero da addestramento dell'Esercito iraniano si è schiantato a Dorcheh, in provincia di Esfahan, su un complesso di un mercato all'ingrosso di frutta e verdura. Il pilota e il co-pilota sono rimasti uccisi. Non ci sono segnalazioni su vittime a terra.
Rubio aggiornerà leader Camera e Senato alle 21 alla Casa Bianca
Il segretario di Stato Marco Rubio riferirà sulla crisi in Iran alla Casa Bianca alle 15 ora di Washington, le 21 ora italiana, alla presenza della leadership del Senato e della Camera. Lo riporta Axios.
Tv: "Elicottero precipitato a Isfahan"
Un elicottero è precipitato nella città di Dorcheh a Isfahan, non lontano da Teheran in Iran, schiantandosi sul mercato ortofrutticolo. Lo riporta la televisione di Stato iraniana. Al momento non si conoscono le cause dello schianto, né se ci sono eventuali vittime.
Trump: "Falso che il generale Caine sia contrario all'attacco in Iran"
Donald Trump definisce "false" le indiscrezione di stampa secondo le quali il massimo generale americano, Dan Caine, sarebbe contrario all'attacco contro l'Iran. "Il generale Caine, come tutti noi, vorrebbe non assistere alla guerra, ma, se si decidesse un'operazione militare contro l'Iran, è convinto che sarà una vittoria facile", ha scritto il presidente su Truth.
Iran: "Trump, senza accordo sarà molto brutto per Teheran"
Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato nuovamente l'Iran, affermando che se non raggiungerà un accordo, "sarà una giornata molto brutta per loro".