Gli studenti universitari hanno il diritto di protestare, ma tutti devono "comprendere le linee rosse", ha dichiarato la portavoce del governo iraniano, nella prima reazione ufficiale alle rinnovate manifestazioni nei campus universitari dallo scorso fine settimana. "Gli oggetti sacri e la bandiera sono due esempi di queste linee rosse che dobbiamo proteggere e non oltrepassare né deviare, nemmeno al culmine della rabbia", ha spiegato Fatemeh Mohajerani. La portavoce ha aggiunto che gli studenti iraniani "hanno ferite nel cuore e hanno visto scene che potrebbero turbarli e farli infuriare; questa rabbia è comprensibile". Sabato, gli studenti universitari in Iran hanno iniziato un nuovo semestre con manifestazioni pro e antigovernative, secondo i media locali, riprendendo gli slogan delle manifestazioni nazionali che hanno raggiunto il culmine a gennaio con migliaia di morti.