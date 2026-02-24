Offerte Sky
Iran, Teheran agli studenti: "Diritto di protestare ma non superino le linee rosse". LIVE

live Mondo
©Ansa

Il governo iraniano ha dichiarato che gli studenti "hanno il diritto" di manifestare ma non devono superare le "linee rosse". Trump ha minacciato nuovamente Teheran, affermando che se non raggiungerà un accordo, "sarà una giornata molto brutta per loro". Un elicottero militare iraniano è precipitato nei pressi di Isfahan, causando la morte di almeno due persone

Il governo di Teheran ha dichiarato che gli studenti iraniani hanno il "diritto di protestare", ma non devono oltrepassare le "linee rosse". Un elicottero militare iraniano è precipitato nei pressi di Isfahan, causando la morte di almeno due persone. 

Donald Trump ha minacciato nuovamente l'Iran, affermando che se non raggiungerà un accordo, "sarà una giornata molto brutta per loro". Trump ha inoltre definito "false" le indiscrezione di stampa secondo le quali il massimo generale americano, Dan Caine, sarebbe contrario all'attacco contro l'Iran. "Il generale Caine, come tutti noi, vorrebbe non assistere alla guerra, ma, se si decidesse un'operazione militare contro l'Iran, è convinto che sarà una vittoria facile", ha scritto su Truth.

Sale a 4 morti bilancio schianto elicottero militare

E' salito a quattro morti il bilancio dello schianto di un elicottero dell'esercito iraniano a Khomeinishahr, vicino a Isfahan. Lo hanno riferito i servizi antincendio e di sicurezza della città. Tra le vittime ci sono il pilota e il copilota, oltre a due commessi di un mercato ortofrutticolo dove l'elicottero si è schiantato.

Gli studenti universitari hanno il diritto di protestare, ma tutti devono "comprendere le linee rosse", ha dichiarato la portavoce del governo iraniano, nella prima reazione ufficiale alle rinnovate manifestazioni nei campus universitari dallo scorso fine settimana. "Gli oggetti sacri e la bandiera sono due esempi di queste linee rosse che dobbiamo proteggere e non oltrepassare né deviare, nemmeno al culmine della rabbia", ha spiegato Fatemeh Mohajerani. La portavoce ha aggiunto che gli studenti iraniani "hanno ferite nel cuore e hanno visto scene che potrebbero turbarli e farli infuriare; questa rabbia è comprensibile". Sabato, gli studenti universitari in Iran hanno iniziato un nuovo semestre con manifestazioni pro e antigovernative, secondo i media locali, riprendendo gli slogan delle manifestazioni nazionali che hanno raggiunto il culmine a gennaio con migliaia di morti.

Gli studenti iraniani "hanno il diritto" di manifestare ma non devono superare le "linee rosse". Lo ha affermato un portavoce del governo di Teheran.

L'elicottero si è schiantato contro un mercato ortofrutticolo di Khomeinishahr a Dorcheh, nella provincia centrale di Isfahan, provocando la morte di due persone che lavoravano nei banchi del mercato. Secondo un funzionario provinciale, lo schianto sarebbe dovuto a un "guasto tecnico", riferisce Isna, mentre secondo il capo della sezione locale dei vigili del fuoco, è stata aperta un'inchiesta sull'accaduto e le squadre dei soccorritori si sono recate subito sul posto per spegnere l'incendio causato dallo schianto. 

Un elicottero militare iraniano è precipitato nei pressi di Isfahan, nel centro dell'Iran. Il pilota e il copilota sono rimasti uccisi, riferisce la tv di Stato. 

Marattin: "Benefici intervento Usa superiori a rischi"

“I benefici di un intervento americano sono superiori ai rischi. Innanzitutto, si libererebbe un popolo di 92 milioni di persone che da anni sta chiedendo di poter vivere in pace, libertà e democrazia contro un regime teocratico e criminale che ha ucciso, torturato e imprigionato decine di migliaia di giovani. In secondo luogo, un Iran libero e democratico cambierebbe per sempre il Medio oriente, con benefici sulla stabilità del mondo intero”. Fino a Kyiv, perchè  "l’Iran è tra i principali fornitori di droni alla Russia: tagliare quei rifornimenti di armi può contribuire a cambiare i rapporti di forza in quel conflitto". Lo dice il segretario del Partito liberaldemocratico, Luigi Marattin, intervistato da 'Il Foglio'.

Un elicottero da addestramento dell'Esercito iraniano si è schiantato a Dorcheh, in provincia di Esfahan, su un complesso di un mercato all'ingrosso di frutta e verdura. Il pilota e il co-pilota sono rimasti uccisi. Non ci sono segnalazioni su vittime a terra.

Rubio aggiornerà leader Camera e Senato alle 21 alla Casa Bianca

Il segretario di Stato Marco Rubio riferirà sulla crisi in Iran alla Casa Bianca alle 15 ora di Washington, le 21 ora italiana, alla presenza della leadership del Senato e della Camera. Lo riporta Axios.

Un elicottero è precipitato nella città di Dorcheh a Isfahan, non lontano da Teheran in Iran, schiantandosi sul mercato ortofrutticolo. Lo riporta la televisione di Stato iraniana. Al momento non si conoscono le cause dello schianto, né se ci sono eventuali vittime.

Donald Trump definisce "false" le indiscrezione di stampa secondo le quali il massimo generale americano, Dan Caine, sarebbe contrario all'attacco contro l'Iran. "Il generale Caine, come tutti noi, vorrebbe non assistere alla guerra, ma, se si decidesse un'operazione militare contro l'Iran, è convinto che sarà una vittoria facile", ha scritto il presidente su Truth.

Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato nuovamente l'Iran, affermando che se non raggiungerà un accordo, "sarà una giornata molto brutta per loro".

