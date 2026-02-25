Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Epstein files, New York Times: “Da documenti sparite accuse di una donna a Trump”

Mondo

Il dipartimento di Giustizia ha specificato che nella sua revisione ha trattenuto solo i documenti che "erano protetti dal segreto o erano duplicati" e poi in un secondo momento ha precisato che sono stati trattenuti anche i documenti coinvolti "in inchieste federali in corso"

ascolta articolo

Tra i milioni di documenti degli Epstein files pubblicati dal dipartimento di Giustizia mancherebbero i documenti relativi alle accuse di aggressione sessuale che una donna ha mosso nel 2019 contro Donald Trump. Lo scrive il New York Times, spiegando che si tratta di rapporti dell'Fbi relativi alle dichiarazioni della donna che, subito dopo l'arresto di Jeffrey Epstein, si fece avanti per dire che era stata aggredita dal finanziere pedofilo e da Trump negli anni Ottanta, quando era minorenne. L'esistenza di questi rapporti è indicata da una lista di materiale investigativo che invece è stata pubblicata, aggiunge il Times.

Le accuse

Nella lista si specifica che l'Fbi condusse quattro interrogatori in relazione delle accuse della donna e scrisse rapporti per ognuno di questi. Ma tra i documenti pubblicati dal dipartimento di Giustizia si trova solo un rapporto, quello in cui la donna descrive le accuse contro Epstein, mentre gli altri tre mancano. Interpellato dal Times, il dipartimento di Giustizia ha specificato che nella sua revisione ha trattenuto solo i documenti che "erano protetti dal segreto o erano duplicati" e poi in un secondo momento ha precisato che sono stati trattenuti anche i documenti coinvolti "in inchieste federali in corso". 

Vedi anche

Caso Epstein, ex principe Andrea sarà escluso da linea di successione

Mondo: Ultime notizie

Usa impongono nuove sanzioni contro petrolio e armi iraniani LIVE

live Mondo

Gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni all'Iran. "Preferisco risolvere la questione con...

Ucraina, Zelensky a Trump: "Colloqui siano a livello leader". LIVE

live Mondo

Con il presidente americano Donald Trump "abbiamo discusso le questioni che i nostri...

Cuba, guardia costiera spara contro un motoscafo Usa: 4 morti

Mondo

Intercettata da un'unità della Guardia Costiera nei pressi di Corralillo, l'imbarcazione, che...

Spagna, è morto Antonio Tejero: guidò il tentato golpe nel 1981

Mondo

Principale protagonista del fallito golpe del 23 febbraio 1981 in Spagna e simbolo del putsch,...

Crans Montana, la Svizzera pagherà 55mila euro a famiglie vittime

Mondo

A stabilirlo è stato il Consiglio federale della Confederazione svizzera, secondo cui l'aiuto ha...

Mondo: I più letti