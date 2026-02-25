A stabilirlo è stato il Consiglio federale della Confederazione svizzera, secondo cui l'aiuto ha l'obiettivo di "sostenere le vittime e i congiunti in modo rapido e semplice sul piano amministrativo, aiutarli a superare difficoltà finanziarie nell'immediato e sgravarli nel breve periodo"

La Svizzera verserà un contributo di solidarietà di 50mila franchi a ogni famiglia delle vittime e dei feriti nell'incendio del bar Le Constellation a Crans-Montana. A stabilirlo è stato il Consiglio federale della Confederazione svizzera, secondo cui l'aiuto ha l'obiettivo di "sostenere le vittime e i congiunti in modo rapido e semplice sul piano amministrativo, aiutarli a superare difficoltà finanziarie nell'immediato e sgravarli nel breve periodo". La misura va così ad aggiungersi al contributo di 10mila franchi per vittima già deciso dal Cantone del Vallese.