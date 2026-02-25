A stabilirlo è stato il Consiglio federale della Confederazione svizzera, secondo cui l'aiuto ha l'obiettivo di "sostenere le vittime e i congiunti in modo rapido e semplice sul piano amministrativo, aiutarli a superare difficoltà finanziarie nell'immediato e sgravarli nel breve periodo"
La Svizzera verserà un contributo di solidarietà di 50mila franchi a ogni famiglia delle vittime e dei feriti nell'incendio del bar Le Constellation a Crans-Montana. A stabilirlo è stato il Consiglio federale della Confederazione svizzera, secondo cui l'aiuto ha l'obiettivo di "sostenere le vittime e i congiunti in modo rapido e semplice sul piano amministrativo, aiutarli a superare difficoltà finanziarie nell'immediato e sgravarli nel breve periodo". La misura va così ad aggiungersi al contributo di 10mila franchi per vittima già deciso dal Cantone del Vallese.
L'aiuto alle famiglie delle vittime
Il governo della Confederazione svizzera ha inoltre proposto di istituire una "tavola rotonda" per aiutare le vittime e i loro congiunti, le assicurazioni e altre persone chiamate a versare prestazioni, oltre che le autorità coinvolte per trovare "soluzioni stragiudiziali" evitando lunghi procedimenti giudiziari accompagnati da incertezze. Secondo la nuova legge federale, il Consiglio federale può anche contribuire con un massimo di 20 milioni di franchi a eventuali soluzioni stragiudiziali.