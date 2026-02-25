Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale sull'incendio di Crans Montana
Arrow-link
Arrow-link

Crans Montana, la Svizzera pagherà 55mila euro a sopravvissuti e famiglie delle vittime

Mondo
©Ansa

A stabilirlo è stato il Consiglio federale della Confederazione svizzera, secondo cui l'aiuto ha l'obiettivo di "sostenere le vittime e i congiunti in modo rapido e semplice sul piano amministrativo, aiutarli a superare difficoltà finanziarie nell'immediato e sgravarli nel breve periodo"

ascolta articolo

La Svizzera verserà un contributo di solidarietà di 50mila franchi a ogni famiglia delle vittime e dei feriti nell'incendio del bar Le Constellation a Crans-Montana. A stabilirlo è stato il Consiglio federale della Confederazione svizzera, secondo cui l'aiuto ha l'obiettivo di "sostenere le vittime e i congiunti in modo rapido e semplice sul piano amministrativo, aiutarli a superare difficoltà finanziarie nell'immediato e sgravarli nel breve periodo". La misura va così ad aggiungersi al contributo di 10mila franchi per vittima già deciso dal Cantone del Vallese.

L'aiuto alle famiglie delle vittime

Il governo della Confederazione svizzera ha inoltre proposto di istituire una "tavola rotonda" per aiutare le vittime e i loro congiunti, le assicurazioni e altre persone chiamate a versare prestazioni, oltre che le autorità coinvolte per trovare "soluzioni stragiudiziali" evitando lunghi procedimenti giudiziari accompagnati da incertezze. Secondo la nuova legge federale, il Consiglio federale può anche contribuire con un massimo di 20 milioni di franchi a eventuali soluzioni stragiudiziali.

Vedi anche

Crans-Montana, nuovo video mostra l'istante dell'inizio dell'incendio

Mondo: Ultime notizie

Ucraina, 4 morti e 10 feriti in raid Kiev su regione russa di Smolensk

live Mondo

Prossimi colloqui di pace trilaterali tra Ucraina, Stati Uniti e Russia potrebbero svolgersi...

Iran: "Grandi bugie di Trump su missili, nucleare e proteste". LIVE

live Mondo

"Preferisco risolvere la questione con la diplomazia ma una cosa è certa: non permetterò mai...

Parigi, Christophe Leribault è il nuovo direttore del Louvre

Mondo

Il presidente della Reggia di Versailles ed ex presidente del Musée d'Orsay prende il posto...

Trump nel discorso su Stato dell'Unione: "Su dazi decisione infelice"

Mondo

Il presidente Usa batte il record di Bill Clinton per il più lungo discorso sullo Stato...

Guerra Ucraina, Witkoff: “Possibile incontro Zelensky-Putin”.

Mondo

"Crediamo molto in questo incontro nel quale andrebbero risolte le questioni relative ai...

Mondo: I più letti